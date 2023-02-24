國民黨前立委蔡正元21日在臉書轉發美國華府廣播節目主持人嘉蘭·尼克森（Garland Nixon）16日在Twitter的發文，爆料美方有「滅台計畫」傳聞，驚動台灣政壇。東海大學政治系教授宋興洲表示，拜登過去曾有數次「語焉不詳」的發言，這次不排除也是同樣狀態，但對照近期美國在亞太區域頻挑起事端，也許真有脈絡可循。

宋興洲擁有美國亞利桑那州立大學政治學博士學歷，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員，在政治學研究領域聲譽卓著。

針對拜登遭爆脫口而出有「滅台計畫」一事，宋興洲今（24）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，拜登過去就曾數度發言語焉不詳，進而引起國際之間輿論嘩然的爭議紀錄，故不能排除這又是一次類似事件。

宋興洲也強調，觀察AIT及台灣外交部對此大動作且火速的澄清，顯見滅台計劃的傳言已影響台灣社會對美國的信任度，所以AIT與台灣官方必須有所作為，然而這樣的表現，卻反而更啟人疑竇。