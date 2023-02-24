西班牙「談論藝術」藝術村（Hablar en Arte）與台灣文化部合作的駐村計畫，由漫畫家所提的「神靈的奇幻之旅」創作計畫，獲評選委員會青睞，將於今年9月赴西班牙駐村創作2個月。

葉長青為插畫家、漫畫家，並擔任中原大學地景建築學系講師，作品包含《蜉蝣之島》、《牡丹燈籠》、《窗內燈籠》、《鱷魚燈籠》等。2022年獲邀為安古蘭漫畫節台灣館參展漫畫家，2021年《蜉蝣之島》獲第15回日本國際漫畫賞銅賞，並已售出法文版版權。

葉長青的創作主題多偏向奇幻與神靈，近年專注在奇幻漫畫的創作上，本次獲選的駐村計畫，預計考察西班牙當地的神怪傳說，創作結合當地地景與地方傳說的漫畫，並研究西班牙的現代藝術，嘗試融合於創作而表現更藝術性的漫畫。

西班牙「談論藝術」藝術村位於馬德里，為2002年創辦的非營利組織，亦是社會創新及藝術行動計畫的實驗室，涵蓋範圍包括當代創意、文化管理、藝術教育創新及跨域整合。獲選漫畫家有機會與各國漫畫家交流。

文化部表示，自2015年起，每年由台、法雙方共同甄選2位台灣漫畫家前往安古蘭駐村，2018年續增加法國布洛瓦bd BOUM漫畫之家駐村，2022年加入西班牙談論藝術村及日本北九州市兩處駐村地，迄今已共選送22名漫畫家。