為增進台韓兩國的學術交流合作，國立金門大學國際暨大陸事務系與韓國中央大學史學研究所簽署「學術交流與合作備忘錄」，藉此增進兩校在歷史、文化、地理等領域進行學術研究，並透過師生交流，促進台韓友誼。

金大國際系主任劉佩怡表示，中華民國與大韓民國向為兄弟邦誼，兩國關係非常密切；此次與韓國中央大學史學研究所「學術交流與合作備忘錄」的簽署，標誌著台韓兩所優質大學在學術研究領域方面，將進行更多實質緊密的合作關係，也期盼能為兩國之間的文化交流建構良好友誼基礎。

韓國中央大學史學所所長孫準植則指出，金大國際系是台灣的國立大學中，唯一同時設有國際與大陸事務課程之學系，在國際關係與兩岸關係領域的研究表現傑出，已為台灣和國際學術界高度肯定。

孫準植說，此次訪問金門，也是該所的首次訪問台灣，非常感謝金門大學的熱情接待，期盼透過此次合作，不僅能夠促進兩校的學術研究發展，並能加深台韓兩國之間的友誼與互信。