北市警松山分局日前清晨執行酒測勤務時，攔檢到一名56歲陳姓男子，發現他的酒測值高達1.33，陳男懊悔地表示，前晚在家吃了燒酒雞及兩瓶啤酒，沒想到睡一覺起來竟然還是超標。

陳男說，前一天晚上他與家人在家食用燒酒雞並喝了兩罐啤酒，他睡過一覺醒來後自認已酒醒，所以上午5時許從桃園家中開車出發，欲到北市公司上班，沒想到中山高下濱江街匝道時，遇警方執行酒測勤務，而且酒測值高達1.33。警方將陳男依公共危險罪現行犯，當場上銬逮捕帶回偵辦。

松山分局表示，除持續針對易酒駕肇事熱區，規劃勤務加強執法取締外，另再次呼籲民眾切勿以身試法，除酒後以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意酒後一定要有充分的休息時間，完全代謝體內酒精後，才可以開車或騎車。

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