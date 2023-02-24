人體50％至70％是由水構成的，補充足夠的水分才能維持健康。有些人認為水沒味道，因此不愛喝水，營養師林雨薇就提供7款輕卡飲料，也是補充水分的好選擇；至於咖啡、可樂及酒類則被列為地雷飲料，喝下肚後恐怕需要喝更多水。

●7款補水輕卡飲料

1、氣泡水：水分99.8毫升、熱量0大卡。

2、檸檬水：水分99.1毫升、熱量0至8大卡。

3、無糖菊花茶：水分96.8毫升、熱量0大卡。

4、黑豆茶：水分96.7毫升、熱量13大卡。

5、低（無）糖淡茶：水分95.5毫升、熱量0至18大卡。

6、低糖木耳露：水分94毫升、熱量22大卡。

7、椰子水：水分94.5毫升、熱量18大卡。

●3款補水地雷飲料

1、美式咖啡：水分99.3毫升、熱量2大卡、咖啡因200毫克。

咖啡因攝取容易利尿，導致脫水，反而需要額外喝更多水。

2、可樂：水分87.1毫升、熱量51大卡、糖12.8克。

類似可樂這種高糖分飲料，容易上癮，增加慢性病風險，且不易解渴。

3、啤酒：水分91毫升、熱量49.5大卡、酒精19.6克。

啤酒等酒精飲料會利尿，無法補水，更增加肝臟代謝工作量。

林雨薇指出，也有許多蔬果、食材含有豐富水分，像是西瓜、香瓜、桑葚，9成以上都是水分，不過需注意水果含天然糖分，一天不要吃超過3個拳頭的量。

而每吃100克鴨血，可吃到約93毫升水分，不過林雨薇說，單吃鴨血味道清淡，一般外食吃到幾乎是重口味的鴨血，因此，吃鴨血補充水分較不可行。

林雨薇也提醒，慢性腎病、心臟疾病或醫囑建議控制水份族群者，不完全適用以上的水分攝取方法，建議聽從醫師或營養師建議。