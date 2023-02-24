台灣清冠一號針對新冠肺炎療效顯著而聲名大噪，網傳清冠一號藥性很寒，不是每個人都適合服用，所以不能隨便買來服用。對此，中和明師中醫診所院長劉恩劭說明，此說法不完全正確，清冠一號10味藥材中只有3味偏寒，腸胃較虛寒的患者服用恐會有胃不舒服或腹瀉現象，臨床經驗比例約1／15，改以常溫服用即可減輕症狀。

劉恩劭表示，清冠一號共10味藥，其中只有黃芩、全瓜蔞、板藍根3味藥比較偏寒，其它7味藥物的性味皆為平和，瘟疫屬熱病，方劑中必須要有幾味甘寒性涼的藥物，方為合拍奏效。清冠一號不只可治療新冠病毒感染，臨床上經驗亦可用來治療百日咳、慢性咽炎、鼻炎、支氣管炎、流感發燒、肺結核、肺炎等呼吸道疾病。

劉恩劭說，網路上流傳的說法不完全正確，腸胃較虛、寒的患者服用清冠一號，不排除會有腹瀉、胃不舒服的現象，根據使用經驗統計，服用清冠一號會腹瀉、胃不舒服的比例大約1／15，也就是說15個患者只有1位會感覺胃不舒服或腹瀉。

若服用清冠一號有腹瀉或胃不舒服時，建議不要溫熱服，而用常溫服用，腹瀉或胃不舒服的現象會明顯減輕。