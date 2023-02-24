苗栗縣警局刑大偵3隊執行三合一專案，扣獲毒販持有掌心雷模擬槍。（謝明俊攝）

苗栗縣警局刑大偵3隊執行三合一專案，查獲女毒蟲持有3百多萬元現金。（謝明俊攝）

苗栗縣警局執行三合一專案，扣獲毒販大量咖啡包毒品。（謝明俊攝）

苗栗縣警局執行三合一專案成果豐碩。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局執行警政掃黑、安居及打詐等3合1專案，12天執行期間共檢肅治平目標3件22人，查獲詐欺集團7件26人，販毒案21件24人，查獲各類刑案223件225人，各類毒品及模擬槍、操作槍各1支、現金3百多萬元。其中鄧姓主嫌前年曾被縣刑大偵3隊查獲販毒，現場還查扣鄧嫌女友的愛鳥，這次鄧嫌女友再度落網，隨身暗藏3百萬元販毒現金，當場被幹員查扣。

苗栗縣警局執行警政署三合一專案，從2月13日至24日為期12天，在苗栗地檢署指揮下，動員警力1，067人次，掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪。共檢肅治平目標3件22人，查獲詐欺集團7件26人，毒品分裝場2件3人、販賣及持有毒品案19件21人，其中3人獲法院裁定羈押。並查獲各類刑案223件225人，另查扣海洛英39.01公克、安非他命134.22公克、大麻2.9公克、K他命409公克、卡西酮1，600公克、毒咖啡包1，200包、火藥式槍枝、模擬槍與操作槍各1支、現金317萬餘元。

其中縣刑大偵3隊曾於2021年10月，鎖定在竹南鎮以茶行為掩護，暗中從事毒品交易的鄧姓男子，警方專案幹員跟監鄧某至南投縣草屯鎮一家汽車旅館，確定鄧嫌要與下手毒蟲從事交易，警方霹靂小組破門進入，當場查獲安毒等大量毒品、現金2百多萬元，當時鄧嫌女友養有一隻白色文鳥，警方破門進入時還嚇得鳥兒振翅亂飛，鄧嫌女友哀求警方好好保護鳥兒，警方只得協助抓鳥，把鳥兒安全保護帶回。

鄧嫌獲得交保出來後，仍不知悔改，仍繼續販售毒品，警方獲報展開蒐證，日前再度前往竹南鎮鄧嫌經營茶行搜查，鄧嫌幸運躲過搜捕，但警方從茶行及他女友身上搜出毒品及現金3百多萬元，詢後將女友依法送辦。

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