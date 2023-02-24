漢神巨蛋坐穩高雄百貨龍頭寶座，目前包括漢神本館都是年營業額百億俱樂部成員，高雄也將迎來第3家漢神百貨。漢神24日與富邦人壽簽約，宣布進駐高雄第3高的摩天大樓「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」，打造漢神購物中心，雖然漢神巨蛋距離相近，但漢神強調，後續會執行市場調查，與漢神巨蛋商品有所區隔。

漢神購物中心與富邦人壽24日共同舉辦「富邦人壽高雄捷運高雄凹子底站旁商業區開發百貨商場租賃案」簽約儀式，高雄市長陳其邁也特地到場見證，他也樂見富邦與漢神聯姻，強強聯手、看好高雄、投資高雄，滿足商辦需求、創造就業機會，也提供消費者更多選擇。

雙方合作的百貨商場，位於開發案地下3樓至地上8樓，商場租賃面積約4萬5000坪，並有2500個汽車停車位、5000個機車停車位，商場及停車空間合計超過8萬坪，規畫引進800家國內外品牌，預計2027年開幕，將帶給台灣民眾及國際觀光客全新購物體驗。

漢神購物中心總經理南野雄介表示，此次參與凹子底開發案，除了購物中心，還匯集星級飯店、高級商辦、水族館、溜冰場、保齡球館、健身房、多功能展演中心、電影院、連結凹子底森林公園等10大亮點，打造全台首創的國際化全方位複合式商場。

漢神表示，有別於現行台灣百貨公司規畫，在高雄百貨市場已成功將現有的漢神一代店漢神本館、二代店漢神巨蛋做出戰略區隔，並在三代店台中漢神洲際的一日多元主題消費體驗基礎上再升級，凹子底開發案作為全新的漢神四代店，雖然凹子底開發案鄰近漢神巨蛋，但他們會執行市場調查，與漢神巨蛋商品有所區隔。