周五日經225指數收盤上漲349.16點或1.29%，為27453.48點。東證一部指數升13.15點或0.67%，為1988.40點。日股在周四因假日而休市一天，周三則跌到自1月23日以來最低點。

周五上漲的分布並不平均。東京威力科創和愛德萬測試，兩家晶片巨頭的上漲，貢獻了日經漲幅的半數。愛德萬測試升8.22%，報10930日圓，為漲幅最大個股；緊隨其後的是東京威力科創，升7.13%，報47770日圓。

此前美國的輝達(Nvidia)公布優於預期的財測前景，激勵了相關晶片股表現。

日本央行行長提名人植田和男在國會的聽證會表示，日本銀行目前的政策是「適當的」和「必要的」。不過他補充說：「如果物價的前景獲得進一步改善，我們將別無選擇，只能考慮政策的正常化」。

周五的上漲，仍難以挽回日經周線下跌0.22%，為連續第二周的下跌。東證一部本周也下跌0.18%。