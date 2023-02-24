美台高層國安對話，21日在華盛頓總部（AIT）登場，由外交部長吳釗燮，跟國安會祕書長顧立雄親自出席，長達7小時會議，民進黨立委今詢問吳釗燮，7小時的對話有沒有突破？吳釗燮表示，外交部的角度來說，與美方能舉行定期溝通，這有高度的意義。

台美國安高層日前進行了7小時長的對話，民進黨立委好奇詢問，是否為一個突破，吳釗燮回應表示，美國高層的對話，是行之有年，不過，綠委詢問，華府的潛規則是我國行政院長、總統以及外交、國防部長等官員是不能進入華府圈，這次是否算一個突破，或是台灣旅行法具體實踐的案例；吳釗燮說，外交部角度來說跟美方能舉行定期溝通，這個本身就有高度的意義。

民進黨立委追問，談論的內容是否能說明，吳釗燮表示，「我們的默契談的內容是不對外公開」；另外，民進黨立委提到，國APEC資深官員莫瑞23日指出，美國視台灣為APEC正式成員。他說，2023年APEC輪值主辦國是美國，將在今年11月12日舉辦領袖會議。

綠委指出，各國都是總統代表出席，我們不行，所以台灣請過很多代表性的人物或是經貿層級的領袖，但莫瑞稱視我們為正視成員，能否樂觀認為，在年底有一絲絲機會是首次總統能參與APEC會議，吳釗燮回應，我們會繼續努力，但不只有領袖會議，還有很多會議，我們每個都想要去參加。