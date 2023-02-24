據統計，2月至今最低白肉雞入雛雞隻單周僅有470萬，相較國內每周需求500萬隻有所落差，且進口偏少，恐影響6周後的白肉雞需求，對此，農委會官員表示，國產白肉雞近期入雛雞數減少，將透過進口及庫存因應，其中又以加工業者需求的小規格無骨清腿（如雞腿堡類等）較少。

農委會畜牧處副處長江文全表示，由於近期白肉雞入雛數較低，且過往1月至2月進口白肉雞偏少，以小規格無骨清腿吃緊，但價格並無太大波動，目前透過產銷資訊了解，3月進口訂單穩定且明顯增加，且入雛數也已回至509萬隻，將透過庫存及調節應因應所需。