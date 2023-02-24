「百年茶花雙園展」24日上午於台中北屯區一德洋樓開幕，，開幕茶會以茶花品種規畫8席特色茶席，邀請賓客共同品茗國寶金花茶與天香山茶花。（潘虹恩攝）

歷史建築一德洋樓與擁有152年歷史、台灣十大民宅之首的台中市定古蹟摘星山莊連袂開展，自本月24日起至4月6日舉辦「百年茶花雙園展」。（潘虹恩攝）

「百年茶花雙園展」共展出112種、450盆茶花樹，也同步展出7大獨具特色的山茶花。（潘虹恩攝）

歷史建築一德洋樓 （林懋陽故居）與擁有152年歷史、台灣十大民宅之首的台中市定古蹟摘星山莊連袂開展，自本月24日起至4月6日舉辦「百年茶花雙園展」，展出國寶級金茶花樹、樹齡最長伯拜范山茶花等逾百種茶花樹，帶領遊客穿越時光，體驗林懋陽家族近百年前的日常生活情境。

人文國際執行長黃信彰指出，此次展覽主題以「陽光、空氣、水＆花」為新古蹟審美4要素，推廣「有形及無形」共融之文化資產理念、響應人文藝術及環保綠美化；本次展覽共分8區域，主展區為一德洋樓、副展區為摘星山莊，各式山茶花爭相開放，共有112種、450盆茶花樹，希冀藉由茶花樹相襯歷史建築，讓遊客共同體驗百年歷史建築新審美。

黃信彰說，此次也展出7大獨具特色的山茶花，其中，國寶級的「凹脈金花茶」被列為國家一級重點珍稀保護，在3萬種茶花品種裡只有金花茶開出燦爛金黃色，且花朵可現摘現泡成茶飲，富含400多種對人體有益的營養成分；另有樹齡最長的「500年伯拜范山茶花」、花朵最香的「天香山茶花」及花色最美、作為精品香奈兒LOGO的「白寶塔山茶花」等。

今日開幕式上午9時50分於一德洋樓登場，開幕茶會以茶花品種規畫8席特色茶席，邀請賓客共同品茗國寶金花茶與天香山茶花，透過「眼、耳、鼻、舌、身」五感體驗山茶花之美，包括文化局長陳佳君、文化資產處處長李智富與多位民意代表、地方仕紳皆到場共襄盛舉，並一同進行金花茶的植樹儀式。

文化局長陳佳君表示，很高興能在台中文化資產的領域、一德洋樓裡，辦理雙館、雙古蹟的雙園茶花展，尤其這次引進了非常多的珍貴的茶花品種，歡迎市民朋友利用228假期前來賞花。