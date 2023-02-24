第5屆世界棒球經典賽（WBC）將在3月8日點燃戰火，台灣運彩率先開出「冠軍」投注，看好多明尼加最具有奪冠潛力，日本、美國分居2、3名；中華隊則與荷蘭、加拿大、以色列並列第9名。

經典賽事期間台灣運彩將精選場次提供單場或場中投注，投注玩法提供不讓分、讓分、單局不讓分、總分大小、主客大小、勝分差及單雙共七種。

台灣運彩現已提供「冠軍」玩法投注，最被看好奪冠的前三支隊伍為多明尼加賠率2.60倍、日本3.10倍以及美國3.30倍。中華隊與荷蘭、加拿大、以色列共同名列第9，賠率45.00倍。