2022年底為紀念詹姆士．龐德系列電影60週年的里程碑，同樣來自蘇格蘭群島的頂級威士忌領導品牌麥卡倫與詹姆士．龐德系列電影攜手合作，隆重推出6款不同主題包裝的「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年限量版威士忌（The Macallan James Bond 60th Anniversary）」，即日起正式抵台，與台灣威士忌及詹姆士．龐德系列電影的愛好者們一同分享兩大品牌創新且歷久彌新的卓越品質。

1962年，原本僅存於小說字裡行間、神祕瀟灑的英國秘密情報員007詹姆士．龐德（James Bond），首次躍上電影院大銀幕；其優雅激昂又觸動人心的故事從此開始風靡全球，並成為全球影史上最家喻戶曉的系列作品之一。

詹姆士．龐德系列電影共累計25部，前後由6位演員相繼領銜主演，每位各自展現不同面向的魅力，而其角色特質皆維持一致，以極具智慧的應變能力迎接各種變化與挑戰的同時，始終捍衛其核心價值的精神。而在系列電影中常出現麥卡倫單一麥芽威士忌的身影，像在《007：空降危機》中，詹姆士．龐德細細品味的「麥卡倫珍稀系列1962年威士忌」，便是向007系列電影元年致敬的例子。

透過麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell精心勾兌此款非凡的佳釀「麥卡倫 詹姆士．龐德60週年限量版威士忌」，以讚頌當代創新者代表 ─ 詹姆士·龐德令人讚嘆的角色深度為出發點，結合麥卡倫所傳承的蘇格蘭永恆、饒富優雅的文化底蘊打造意義非凡的限量系列酒款。

麥卡倫於去年底全球同步推出一部由真人真事改編的精彩傳記短片《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》，完美重現前董事總經理Janet Harbinson女士的真實故事。Janet Harbinson女士是麥卡倫釀酒史上至為關鍵的重要推手，她的小名「Nettie」廣為人知，麥卡倫酒廠在這位女企業家沉靜、睿智的領導下，於1926年艱困的大時代中創造出被全球威士忌鑑賞家公認為「威士忌聖杯」，締造史詩般的不朽傳奇。

這段不凡歷史的恢弘之旅，與詹姆士．龐德系列電影激勵人心、永不放棄的信念相互呼應，象徵Nettie獨特的個人特質與魅力完全體現於麥卡倫的品牌價值之中，而電影中一再出現的麥卡倫威士忌身影，展現出詹姆士．龐德偉大的非凡品味，因而造就兩大巨擘的跨界合作，誕生出此極富創造力和跨時代的經典鉅作。

麥卡倫6款精裝限量版威士忌，皆盛裝非凡佳釀，包裝上更展現出前衛創意。以探索不同年代的詹姆士．龐德系列電影場景，呈現於分別代表不同年代的6款瓶裝設計上，從《霹靂彈》的穿戴式噴射器背包，《007：海底城》的海底實驗室，到《007：明日帝國》的隱形船，以及《007：空降危機》中的童年宅邸「空降莊園」，將詹姆士．龐德系列廣受喜愛的電影經典場景呈獻在麥卡倫詹姆士．龐德60週年限量版威士忌創意包裝，展現麥卡倫不斷創新的品牌精神，更創造其藝術價值及蒐藏意義。

麥卡倫帶領台灣威士忌及詹姆士．龐德系列電影愛好者領略007系列電影的雋永傳奇，透過「電影中的麥卡倫」詮釋出經歷60年來時代的變遷、以及電影工業的不斷演進，詹姆士．龐德系列電影橫亙各個世代仍受到全球粉絲的崇敬與熱愛，並以此讓世人更加瞭解麥卡倫的歷史以及其與藝術工作的深厚情緣，體會麥卡倫在持續創新的同時，堅持保有其核心價值及藝術文化的重要工作。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！