搶攻春日賞櫻商機，君品Collection旗下VANTEL 露營車擴大服務規模，嚴選10處特約營地簽訂特約營位供租車客人使用，更首次與埔心牧場合作推出「賞櫻指定席」營位，開放限定露營區給VANTEL旅客，埔心牧場一日遊加上VANTEL露營車最低6,000元起，旅客可坐擁絕美櫻花林及幽靜湖畔近距離賞櫻，享受兩人世界春遊行程。

君品Collection嚴選的10處網美營地，北部有北海岸面海的「碉堡」露營區、鄰近十分老街與瀑布的「十分自然露營區」、宜蘭「綠舞日式園區」，以及「埔心牧場」與「櫻之林營地」。中部則有「森渼原露營區」、「飛牛牧場露營區」、「小路露營區」、「山谷露碼露營區」、「水秀農場」，以及可以搭配SUP活動的「霧社湖畔秘境露營區」，東部更與「崇德瑩農場」搭配出清水斷崖SUP行程的露營車宿之旅。 VANTEL與「埔心牧場」獨家推出「櫻花花期限定」一日遊2人專案，優惠價6,000元起，自2月25日起至年底，旅客上午可先至富豪租車取車，並開著VANTEL前往埔心牧場，此專案包含2人份牧場門票、手工櫻花香皂DIY體驗及黃金牧草，亦包含露營場地費及停車費，「埔心牧場」也首次開放VANTEL專屬限定的露營營位，客人可近距離欣賞一旁的白色福爾摩沙櫻及沿著環湖的山櫻花，並使用VANTEL隨車配備的野餐道具進行野炊，或現場加購水豚野餐籃280元，來場櫻花浪漫野餐派對。

考量到親子家庭及三五朋友歡聚需求，VANTEL更與埔心牧場推出獨家加價購方案，多加2位旅客只需再加價1000元，可多提供2人份牧場門票及黃金牧草，並於露營車為旁外加1個營位，旅客可多帶一頂帳篷同樂。埔心牧場占地面積達55公頃，而露營場地距離盥洗處僅需步行5分鐘，相當方便。憑門票更可盡情享受園區內多種設施，像是可前往爬爬探索館參觀，目前館內飼養兩棲爬蟲50餘種物種，目前展出20餘種，為北台灣少數以爬蟲動物為主題的展館，也有可愛動物區能體驗餵食小牛、小白兔等樂趣，更能前往森林烤肉區，享受戶外烤食DIY。

VANTEL整合君品Collection露營場地的資源及特色，提供眼選特約營地，除了埔心牧場獨家營位保留、享優惠價外，像是在中部「山谷露碼露營區」也提供優先保留最佳營位權益，「霧社湖畔秘境露營區」則開放私人營地等，未來也將持續增加營區，讓旅客能選擇體驗更多營區，詳情可上君品Collection官網查詢或於Line ID搜尋 @Vantel由專人協助預約。