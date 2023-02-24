選對的顏色，不僅可為自己生活增添光彩，甚至還可引來好運眷顧，《科技紫微網》運勢專欄分享12生肖的幸運色，其中生肖牛搭配橙色，將可比以前更有精神，生肖虎搭配紅色，可讓人際關係和財運上順利，生肖龍搭配黃色能被賦予勇往直前、一飛沖天的好運，生肖雞則是穿白色衣物可結交貴人、鴻圖大展。

▍生肖鼠

幸運色：銀灰色

生肖鼠適合佩戴一些銀質飾品，或穿銀灰色的衣服，不僅會增添氣質，還容易得到貴人的相助。特別能得到上司的重用和提拔，讓事業能更上一層樓。

▍生肖牛

幸運色：橙色

生肖牛如想好運連連，可買一些橙色飾品，會發現自己比以前更有精神，做事也更有熱情。

▍生肖虎

幸運色：紅色

生肖虎直率的個性，難免會招惹小人，或引來是非口舌。紅色是幸運色，代表紅紅火火，可讓他們吉星高照，如有神助。在人際關係和財運上，都能幫助順利。

▍生肖兔

幸運色：粉色

生肖兔容易被身邊事情所困擾，讓他們時常患得患失，焦慮不安。粉色是幸運色，尤其能興旺感情運勢。這樣，即使碰到了一些問題，很快就能迎刃而解。

▍生肖龍

幸運色：黃色

生肖龍性格率直，脾氣火爆，因此容易影響財運，使他們遭遇大起大落，黃色代表陽光和爆發力，能夠賦予勇往直前，一飛沖天的好運。

▍生肖蛇

幸運色：紫色

紫色具有強大的能量氣場，讓人不容易受到負能量干擾，生肖蛇平時可多穿紫色衣物，或在家中擺放紫水晶，可讓氣場全開，具有阻災、防小人作用。

▍生肖馬

幸運色：藍色

生肖馬做事踏實，目標明確，卻唯獨少了一份運氣，平日裡多穿戴藍色衣服，可具有助運效果，讓他們能夠順遂如意，實現夢想。

▍生肖羊

幸運色：綠色

生肖羊可在家中擺放一些綠色植物，身上也可佩戴青玉墜飾，不但能增強運勢，還能帶來更多機會，幫助事業順風順水。

▍生肖猴

幸運色：米色

米色有一種沉靜和淡雅的魅力，能讓生肖猴心靜下來，並增添一份謙遜、溫和的氣質，不僅能穩定氣場，還能夠改善運勢。

▍生肖雞

幸運色：白色

生肖雞其實不善於跟人打交道，人際關係有時也會因此不順利，白色是幸運色，既簡單又大氣，和所有的顏色都能和諧共處。多穿白色衣服，有利於結交貴人、鴻圖大展。

▍生肖狗

幸運色：黑色

生肖狗常在遭遇不確定事情時，就會急躁、衝動起來，從而影響運勢。黑色代表是深沉、內斂、謹慎，能夠讓他們不張揚，不浮躁，變得更加成熟穩重，遠離是非。

▍生肖豬

幸運色：卡其色

生肖豬平時財運不錯，但這樣也易招人眼紅，引起不必要的麻煩。可選擇卡其色，既低調又不失高雅，不僅能彰顯不俗的品味，還能在運勢上保駕護航。