行政院推行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，已展延執行期限至111學年第2學期，每位學童在本學年有4次機會可以吃到國產石斑魚。桃園市府再次啟動「班班吃石斑」專案，盤點轄內各公立國中小學資源，協調石斑魚供貨廠商量能，讓市內246所公立國中小學，約21萬名師生能持續享用石斑魚，本周石斑魚已陸續到貨。

農業局長陳冠義指出，經計算桃園市學童吃1次石斑魚所需量能為16公噸，為確保石斑魚廠商到貨量，已與廠商協調，由於產量有限，目前談妥每周供應5公噸。該專案自13日第2學期開學日起，各學校進行下訂作業，分區分周陸續到貨，桃園區、復興區、中壢區、觀音區、八德區學校本周已到貨，其他區域則在4月底前陸續供應，只要學校菜單能夠配合，一定會讓學生吃滿4次。

陳冠義表示，供應學生食用的石斑魚是透過漁業署「冷凍加工石斑魚共同供應契約」下訂採購，貨源皆為三章一Q認證過的龍膽石斑或龍虎斑，魚池出貨前皆需出具14天前動物用藥檢驗合格報告，原料運送至加工廠去刺修邊，並加強品管，由專人再次觸摸檢查是否清除魚刺，且加工廠出貨前會再次進行動物用藥檢驗報告。

農業局說，專案推行至今，各式石斑魚午餐料理深獲各校師生好評，桃園區桃園國小特別製作影片，紀錄學童們期待、興奮看到美味港式清蒸石斑魚料理，到食用完石斑魚料理滿足的表情；復興區長興國小則結合酥炸料理技術，最後撒上胡椒粉調味及青蔥末去除腥味，料理好看又好吃。

農業局表示，石斑魚營養價值高且肉質鮮美，富含優質蛋白質、鋅、鎂、磷等礦物質及維生素B群等豐富營養素，適合全家大小一同品嚐。