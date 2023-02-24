台北市議員徐巧芯表態爭取立委提名，黨內卻傳出擬推「大局條款」禮讓現任立委，引發各方抨擊，也讓徐巧芯數度在節目上落淚，更被問「會不會退黨」。徐巧芯今接受廣播專訪時表示，「會不會退黨」這個問題對他們而言很受傷，她本身不會退黨，但如果黨內的制度非常不公平，她就會考慮乾脆就不要做政治工作，像是同黨議員徐弘庭也表明，如果真的推大局條款的話，可能就會回到金融業工作，「我們沒有非要做政治工作不可」。

徐巧芯今於廣播節目《千秋萬事》上接受主持人王淺秋專訪，她表示，自己落淚不是因為大局條款，頂多有點哽咽，因為她不覺得這會發生，她只是反映自己的意見；她說，會傷心的原因，是因為她在打選戰、打民進黨的過程中，卻有人在背後討論特殊的制度，把人拉下來，這讓人非常不解。

徐巧芯說，她會落淚的原因，是因為被政論節目主持人問說「會不會考慮退黨」，因為她加入國民黨已經10年，度過好的、壞的、快樂的、傷心的事，也交了很多很好的朋友，當然希望能夠待在國民黨，很不希望發生這樣的事。

徐巧芯強調，黨內很多人都被問到「會不會退黨」這個問題，對國民黨人而言真的「很受傷」，她確實沒有這個想法，不過她也說，如果黨內制度真的非常不公平「就會考慮乾脆不做這份工作」，這跟退黨沒有關係，像是徐弘庭也表明，如果真的推大局條款的話，可能就考慮回到金融業工作。

徐巧芯說，他們在公共事務這條路上，有很多工作可以選擇，她當然不會退黨，但到底有沒有要在這條路上繼續走下去，其實他們也都會考慮，不管是轉換跑道，或是在公共事務領域內做其他工作，其實這都在她人生考慮的選項中，「我們比較年輕一輩的，沒有非要做政治工作不可」。

徐巧芯強調，他們都不希望走到這步，只要有個公平制度，大家一定都會遵守，就是支持會贏的人出線，「坦白說我也沒有說哪個選區非我不可，可是我們都知道有遊戲規則在，大家共同接受，才有機會讓國民黨在2024大選中能夠翻轉」。