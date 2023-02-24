苗栗縣是客家大縣，致力推廣傳承客家文化，至今共補助500多班的歌謠班及採茶戲，今年持續獲客委會補助辦理｢客家歌謠、八音暨採茶戲推廣計畫」，共補助了25班歌謠班及1班的八音班及3個採茶戲班。文觀局長林彥甫期望藉此推廣深耕，帶動縣內客家歌曲傳唱風氣，延續傳承客家傳統文化。

文觀局長林彥甫表示，文觀局自2007年起舉辦客家歌謠暨採茶戲推廣計畫，受到縣內社區、社團及鄉親們的熱情支持，至今已補助500多班的歌謠班與採茶戲班，啟發大家對客家歌謠與採茶戲的熱情，也提供大展長才的舞台。

苗栗縣政府全力推廣傳統客家音樂、戲曲、歌謠等，銅鑼鄉竹森社區發展協會客家歌謠上課情況。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

目前縣內推廣客家歌謠班、八音班及採茶戲班的共有多達數10個社區班隊，今年經過文觀局審核，並獲客委會補助的共有25班歌謠班、1班客家八音班及3班採茶戲班，總計29班。

其中，負責推動客家音樂戲劇不遺餘力的榮興採茶劇團創團人鄭榮興，更全力推動縣內各地客家音樂子弟班，協助傳承教習客家戲曲及音樂文化，他所教過的客家歌謠班、戲曲研習班及客家八音子弟團等，不計其數，許多接受補助的社區發展協會都曾聘請過鄭榮興授課。苗栗縣不少客家歌謠、八音班及採茶戲的愛好傳承，都是鄭榮興的學生。

今年補助的29個班隊，分布在苗栗市、頭屋鄉、三灣鄉、銅鑼鄉、三義鄉、公館鄉、頭份市、西湖鄉、造橋鄉、竹南鎮等鄉鎮市的社區發展協會，另外，還包括像是象山書院學會、苗栗縣清溪婦女協會、桐花歌舞推廣協會、苗馨音樂協會等，都是由愛好客家音樂戲曲者所組成，全力傳承客家音樂戲曲。