周五終場，加權指數下跌111.62點或0.71%，報15503.79點，成交量增至2870.7億元；櫃檯指數下跌0.93點或0.45%，報205.87點，成交量也增至794.69億元。

電子股最後一筆賣壓達301.7億元，晶圓代工龍頭台積電(2330)尾盤再度翻黑，終場收在當日最低511元，跌幅1.35%或7元，市值跌破13.3兆元；聯電、聯發科、鴻海均收在當日最低。聯發科(2454)、鴻海(2317)翻黑大跌，跌幅分別為2.95%、1.94%；聯電(2303)尾盤亦不振，收跌0.50%或0.25元，報49.95元，50元震盪持續。

高價股方面，股王信驊(5274)強漲7.71%，報2795元，與股后大立光(3008)小跌報2205元，王后相差擴大至590元。千金股力旺(3529)、創意(3443)也逆勢強漲4%以上，而祥碩(5269)千元得而復失，緯穎(6669)觸漲停價隨後收斂，700元以上個股漲跌互見。台股3月有機會展開春暖花開的行情，市場期待十千金盛況重現。

造紙強漲1.1%強勢撐盤，食品、營建、航運、百貨等尾盤上揚，皆收紅。金融則未守住紅盤，鋼鐵、電子通路、橡膠、電子、半導體、其他電子均拉低尾盤。其中其他電子大跌2.03%最劇，生醫、化工、半導體、電子、橡膠、電纜亦跌超過1%。成交比重，航運、電子、半導體占比略增。

台股後續仍須觀察，產業去化狀況、大陸解封後需求以及通膨變化、各國升息狀況、戰爭後續情勢、台美年報狀況以及展望。不過市場看好下半年市況，國泰分析師認為，MSCI權重季度調整導致尾盤大幅震盪，投資人若要賺價差需反向操作，下周反彈則有機會。另一分析師則分析，可留意7大族群，包括經濟解封受惠股，以及率先調整庫存結束、近期有短急單、搭配高股息題材的族群；此外低軌衛星供應鏈、生技、電動車或汽車電子、再生或替代能源、鋼鐵等族群均可關注。