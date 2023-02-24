立法院展開新會期，擁有台、美雙律師資格的國民黨立委李貴敏表示，她新會期將繼續在財政委員會服務，她要警告蔡政府官員們「別想混」，因為她一定會全力監督、強力問政，從通膨危機、物價危機到蛋蛋危機，絕不讓摸魚、搞黑箱的官員就這樣子混下去。

李貴敏昨（23）日在臉書發文表示，新會期新氣象，她這會期繼續在財政委員會服務，一定全力監督，強力問政，不讓摸魚、搞黑箱的官員就這樣子混下去。

李貴敏指出，就像過去幾個會期，她十餘次正式質詢並提出還稅於民、普發現金的訴求，雖然一次次被執政黨封殺，但沒關係，民進黨終究擋不住民意浪潮，還是要舉手支持。其他包括青年房貸調降、大幅降低學貸、個資保障，乃至於要求設置比特幣與數位金融的主管機關，也都是在她一次次質詢下，官員被迫具體回應民意。

不僅如此，李貴敏強調，包括通膨危機、物價危機，乃至於蛋蛋危機，哪一項不是他們一年多前就已反覆警示行政部門？但官員無為無能，就是置之不理，甚至用大內宣混淆視聽，以至釀成今日的燙手山芋。雖然藍營面對民進黨的絕對多數，舉手舉腳也無法讓優質法案、重要修正條文過關，但藍營還是一樣要戰，絕不讓官員以為可以隻手遮天，只要民眾需要，她一定會為民發聲，全力以赴。