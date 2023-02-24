國內ETF掛牌檔數創新高來到236檔、總管理資產規模超越新台幣2兆3,600億元。Smart智富台灣基金獎ETF中，有5檔ETF出線，元大投信和國泰投信各抱回2項大獎，中信投信以「中信關鍵半導體（00891）基金 」得獎。

「Smart智富台灣基金獎」評審團表示，在去年全球市場股債雙殺，唯ETF市場仍然熱絡，去年國內ETF掛牌檔數創新高來到236檔、總管理資產規模更超越新台幣2兆3,600億元，逆勢下持續成長。今年Smart智富台灣基金獎在考量各項統計量化數據，以及產品設計、造勢積極度、投資人受益程度等質化條件下，選出5檔量化、質化皆優的ETF。

「Smart智富台灣基金獎」評審團進一步表示，元大投信和國泰投信各抱回2項大獎，元大投信分別以「期元大S&P原油反1（00673R）」 以及「元大美債20年（00679B）」兩檔基金，奪下期貨及槓反類和債券類獎項。國泰投信則憑藉「國泰永續高股息（00878）」和「國泰費城半導體（00830）」兩檔基金分別贏得國內原型類及海外原型類獎項。

ETF最後一席創新類（非債券）獎項則由中信投信以「中信關鍵半導體（00891）基金 」抱回。至於債券創新類獎項，因參與評選基金數量偏低，各項量化數據表現平淡，且產品設計等質化條件創新程度未獲得評審認同，今年再度從缺。

「Smart智富台灣基金獎」評審團說，在團隊研究大獎方面，今年股票型基金團隊研究獎由統一投信獲獎，固定收益型基金團隊研究獎則是由復華投信掄元。這2家投信研究團隊功力深厚，長期培植孕育國內研究人才，努力獲得評審肯定，也是Smart智富台灣基金獎的獲獎常客，統一投信為第五度奪獎，復華投信則是第六度獲得固定收益型團隊研究獎，兩家本土投信以投入龐大的投研資源和人才育成，在此次評選中獲得評審的一致認同與肯定。

《Smart智富》月刊社長林正峰指出，去年市場嚴峻，高度挑戰基金經理人操盤功力，今年的得獎基金不僅在短期績效方面相對具備抵禦力，更可貴的是長期的操盤穩定度，獲獎實至名歸。

「Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮將於3月20日舉辦。