國道3號南下24.7K景美段，今天下午3時許發生一起事故，一輛自小客車疑是打滑衝向內側邊坡，所事無人受傷，但事故造成車潮壅擠回堵4公里，目前事故排除中。 （簡銘柱翻攝）
國道3號南下24.7K景美段，今天下午3時許發生一起事故，一輛自小客車疑是打滑衝向內側邊坡，所事無人受傷，但事故造成車潮壅擠回堵4公里，目前事故排除中。 （簡銘柱翻攝）

國道3號南下24.7K景美段，今天下午3時許發生一起事故，一輛自小客車疑是打滑衝向內側邊坡，所事無人受傷，但事故造成車潮壅擠回堵4公里，目前事故排除中。

快訊》國道1號2車事故回堵5公里 車速緩慢排除中
國1新竹路段火燒車濃煙狂竄 車流回堵紫爆
離奇！高雄轎車衝下邊坡1死2傷 車頭竟出現西瓜刀
#國道3號 #邊坡 #車潮 #回堵 #4公里