快訊》國道3號自小客衝邊坡 車潮紫爆回堵4公里 15:342023/02/24 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南下24.7K景美段，今天下午3時許發生一起事故，一輛自小客車疑是打滑衝向內側邊坡，所事無人受傷，但事故造成車潮壅擠回堵4公里，目前事故排除中。 （簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下24.7K景美段，今天下午3時許發生一起事故，一輛自小客車疑是打滑衝向內側邊坡，所事無人受傷，但事故造成車潮壅擠回堵4公里，目前事故排除中。 （簡銘柱翻攝） 國道3號南下24.7K景美段，今天下午3時許發生一起事故，一輛自小客車疑是打滑衝向內側邊坡，所事無人受傷，但事故造成車潮壅擠回堵4公里，目前事故排除中。 快訊》國道1號2車事故回堵5公里 車速緩慢排除中 國1新竹路段火燒車濃煙狂竄 車流回堵紫爆 離奇！高雄轎車衝下邊坡1死2傷 車頭竟出現西瓜刀 #國道3號 #邊坡 #車潮 #回堵 #4公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 濱海公路貨櫃車「重心不穩」翻覆占2車道 嚴重回堵近3hrs 15:272023/02/22 社會 可預期塞車！ 桃園大溪、復興景點228連假執行交管 17:572023/02/20 社會 上班族改道！國1台南系統「1大車、1小車追撞」回堵3公里 08:412023/02/21 社會 228連假出遊車潮多 公總公布易壅塞路段 16:562023/02/16 生活 花蓮228連假 蘇花路廊車潮估10萬輛 04:102023/02/23 生活新聞 快訊》國1員林段5車追撞 回堵1公里塞爆 12:452023/02/24 社會 國1南向51.2K「6車連環撞」3人送醫 一度回堵5公里 16:452023/02/15 社會 桃園往八德聯絡要道易大回堵 交通局做示範計畫改善 15:022023/02/24 寶島 「路隊長」雪隧內僅時速45公里 國道警硬起來：代替月亮處罰你 22:182023/02/18 社會 備戰連假 桃市府推提控導管4措施 04:102023/02/23 地方新聞 國道3號香山段7車連環撞 小客車被擠壓變形 12:502023/02/20 社會 國道3號7車連環追撞車輛零件散落 1人不治3人輕傷送醫 13:272023/02/20 社會 228連假＋賞櫻潮 國道部分匝道封閉 04:102023/02/22 生活新聞 司馬庫斯櫻花盛開交管限制多 曾國大：可維護旅遊品質 15:562023/02/20 生活 轎車衝下邊坡差1秒墜海 「卡」這裡撿回一命 驚悚畫面曝 19:232023/02/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。