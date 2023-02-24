國道3號南下24.7K景美段，今天下午3時許發生一起事故，一輛自小客車疑是打滑衝向內側邊坡，所事無人受傷，但事故造成車潮壅擠回堵4公里，目前事故排除中。 （簡銘柱翻攝）

國道3號南下24.7K景美段，今天下午3時許發生一起事故，一輛自小客車疑是打滑衝向內側邊坡，所事無人受傷，但事故造成車潮壅擠回堵4公里，目前事故排除中。