從軍35年、前陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官向德恩為求升遷，竟遭共諜利誘洗腦，簽下「支持兩岸和平統一」效忠誓約書，還接受中共每月4萬元供養。高雄地檢署去年11月依貪汙罪起訴，並建請法院量處12年徒刑。高雄地方法院今(24日)宣判，依貪汙罪嫌判7年6月，褫奪公權4年。

檢方查出，向男陸官85年班，正65期，陸院98年班，戰院103年班，2016年起擔任陸軍多個單位要職，2022年6月擔任陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官迄今。

向男的前妻曾在金門縣「安全旅行社」工作，因此與暗地從事共諜活動的旅行社老闆邵姓男子結識。2018年向男與太太鬧離婚、萌生退伍之意，邵男假借關心之意，行真吸收之實，還表示「支持兩岸和平統一」、「我們要幫你在未來…如果將來以後有戰事，你不是第一個，而是我們整個都有一個兩岸和平統一的陣線來做好」、「工作上、財務上等等，他們都安排好了」等洗腦話語還慫恿向男穿軍服，讓向德恩前後共簽下2份投降承諾書，合照後轉交給中共相關組織，換取每月4萬元的地下收入。

向德恩除了簽下投降承諾書外，還身穿軍服錄製宣誓影片，內容提到「支持兩岸和平統一，效忠祖國，一旦兩岸發生戰爭，會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命」。

調查局及國防部政治作戰局去年中先鎖定邵男，發現他過去在金門當電視台記者，擅長用飲宴、送禮的方式吸收國軍高官，相關證據全寫在筆記本內。檢調隨後找上向男，向男僅坦承部分犯行，檢方依相關證據聲押獲准。

檢方起訴認為，若不嚴懲軍人背叛國家行為將難以嚇阻投敵，依貪汙罪起訴向男，並建請法院量處12年徒刑，並宣告褫奪公權，以儆效尤。

高雄地院審理後認定，向德恩坦承犯行，並繳回犯罪所得56萬元，依貪污罪判處他徒刑7年6月，褫奪公權4年，全案可上訴。