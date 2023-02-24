管中閔卸任台大校長後，開始在臉書分享當年的卡管案。他說當年台大內部對他發起全線攻勢，師生在校內會議提出認定遴選程序無效，台北地檢署讓重大刑案專組團隊啟動偵辦，行政院跨部會諮詢小組會議也在找能定他罪的證據。第一次跨部會會議更有龐大陣容「圍毆」他，至今回憶起來仍怵目驚心，也很不解，自己到底犯了什麼罪，需要被這樣對待。

管中閔今天在臉書分享，台大內部對他發起全線攻勢，台大學生和老師在校內會議提案「認定遴選程序無效」，台北地檢署則以民眾檢舉為由，交由重大刑案專組團隊啟動對他的偵辦，行政院的跨部會諮詢小組會議也務求找到能入他於罪的證據。

管中閔表示，3月24日召開臨時校務會議，正反雙方言詞激烈交鋒，如今回去看校務會議的記錄仍觸目驚心，幸好那時有許多老師堅定支持遴選結果，其中一位就是物理系的張顏暉老師。他強調在選舉結果未公布前就討論選舉過程是否適當，違反民主制度；若任何人認為選舉有爭議，就可以不接受選舉結果，台大將永無寧日，因此提議「擱置」，意謂校務會議不（該）處理這些提案。

管中閔指出，某天系辦接到自稱是台北地檢署檢察官的電話，說下周要約談他，請他回電，但因為沒有傳票，他擔憂是詐騙就沒回，怎料隔天對方再度來電質問，當時的系主任反問對方身分，那人卻堅持不透露姓名，還說人來了會補發傳票。後來整件事情曝光，地檢署立刻否認；而這件若非地檢署首鼠兩端，可能就真是詐騙電話。

管中閔也說，行政院也開始磨刀霍霍。當時行政院發言人徐國勇幾次指控他「違法」事證明確，他不知從何時起，行政院發言人也兼司法審判，可利用院會後的記者會含血噴人。而「跨部會諮詢小組會議」更是揮向他頭上的一柄大刀。

管中閔表示，第一次的跨部會會議在4月10日召開，主席是教育部部長潘文忠，參與單位和人員陣容龐大，包括法務部政次蔡碧仲、陸委會副主委邱垂正、人事總處副人事長蘇俊榮、內政部移民署、教育部法制處和人事處以及中研院和台大等等。用這麼龐大的陣仗「圍毆」一名大學校長當選人，既是空前，應該也是絕後的奇觀。

管中閔說，他看到會議記錄時極憤慨，不理解他是犯了什麼大罪，需要這樣上窮碧落下黃泉的查找證據？且即使大費周章，各單位據實以告，都說他都合乎規定。隔了幾天，部長潘文忠突在4月14日辭職。而辭職聲明寫得含糊不清，多數人都看不懂。而他猜想潘文忠當時內外交逼，既無法痛下殺手，也不敢放手讓遴選過關，只好一走了之。而因為潘文忠的辭職，這波全線攻勢為之頓挫。