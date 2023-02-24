自由車環台賽有11屆的悠長歷史，2023年「國際自由車環台大賽」將於3月12至16日登場，其中「桃園市站」將在3月13日舉行，為確保各國參賽選手安全，桃園市警察局在競賽當日早上8點至下午2點，針對競賽路線將分階段實施移動式交通管制，禁止車輛及行人通行或穿越。

警察局表示，今年賽事自桃園市政出發，以台3、4、7、15、61、66線等為主要競賽路段，最後抵達終點角板山仁愛停車場，競賽路線行經10個行政區，總長約124.71公里，另為確保競賽當日交通管制完善，將於3月6日同時段舉行預演，模擬比賽行進狀況，全程進行擬真管制，以求賽事萬全。

該次賽事為國際頂級賽事，各參賽選手車技超群、賽事過程騎乘速度快，競賽期間可能會跨越到對向車道，為確保選手及各用路人安全，警察局也將會嚴格管制賽道，針對無分隔島路段實施「雙向交通管制」、有分隔島路段「順向進行管制，對向開放通行」，防止車輛及行人進入賽道，以提供國際選手安全的競賽環境，也請駕駛朋友協助配合於路旁暫停。

警察局說，為減輕管制工作對交通影響，將依選手車隊預計抵達時間，實施「階段性移動管制」，在選手車隊即將抵達前，除緊急救難車輛外，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，直到車隊通過後，將立即開放通行，詳細競賽路線、時間可至「2023國際自由車環台公路大賽官網」查詢。