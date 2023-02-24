新北市教育局今與均一平臺教育基金會簽署合作備忘錄，宣誓攜手推動教育數位轉型，協助老師善用科技工具進行差異化教學。雙方延續過去5年合作成果，運用雲端師培系統，培育全國最多、256位智慧種子教師，未來將深化合作用AI分析學生學習歷程資料，並互派人員駐點，齊力透過數據分析讓老師掌握學生學習狀況，達到適性教學的目標。

教育局長張明文表示，數位時代中，師生都應與世界趨勢接軌，教育的數位轉型便是當前重要的政策之一，新北市將持續與各教育平臺合作，共同發揮影響力，未來將與均一合作，結合大數據，針對孩子的學習歷程導入AI數據分析，進行學習成效研究，找出適當的學習方法，引領教育現場教師邁向數位轉型、因材施教，讓孩子適性學習。

均一平臺董事長呂冠緯說，均一為非營利組織，致力於教育數位轉型與翻轉教育，這與新北政策不謀而合，為了促進教育數位轉型，雙方以創新的雲端共學方式辦理教師研習，共同培育智慧學習種子教師，而新北通過認證數教師，屬全國最多。

導師蔡玉鳳表示，平時課堂會搭配均一平臺，進行教學及複習。在寒假星空探險隊競賽中，學生可善用平臺複習，也可在平臺上看到自己的努力歷程，會感覺到被鼓舞。

學生詹婷汶也說，在競賽過程中，透過看影片與做題目的方式來加分，另外還需要團隊合作，才能把團體分數拉高。參加這次比賽，除了感受到滿滿的團隊合作，讓803班變得更有默契，希望往後還有機會可以參加更多類似的活動。