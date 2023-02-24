桃園市議員詹江村。（中時資料照）

國民黨立委費鴻泰遭到黨內年輕勢力的挑戰，日前上節目時秀出因立院衝突在手上留下的疤痕，直呼「怎麼可以說他沒戰力」。國民黨桃園市議員詹江村則痛斥國民黨被老立委搞到一蹶不振，更稱戰力是為了財團利益而協商，打架是為了老百姓根本不在意的「意識形態」。詹江村雖未直接點名，卻標註「徐巧芯加油」，引發議論。

詹江村今(24)日在臉書坦言，對國民黨的老立委沒有一個有好感，並質疑當年馬英九執政，立法院國民黨過半時，他們為台灣百姓做什麼？

詹江村直言，這些老立委只會在王金平的帶領下，跟民進黨的柯建銘還有親民黨，為了財團利益搞協商，更批國民黨被他們搞到一蹶不振，「還敢大言不慚的講戰力！」詹江村諷刺表示，老立委的戰力就是為了財團利益而協商，老立委的打架，都是為了老百姓根本不在意的意識形態，「你們什麼時候，是為了百姓的民生問題大打出手？沒有！你們只會為財團！」

文章雖未直接點出指的是誰，由於徐巧芯喊出「世代交替」，並宣布投入黨內立委初選，挑戰費鴻泰，且詹江村在文中標註「徐巧芯加油」。