竹北市上月12日拍板通過發放每位市民民生紓困金6000元，加上中央振興金6000元挹注，竹北市民每人可領1萬2000元，全台最高。竹北紓困金發放方式正式出爐，預計採溫馨直送、E化申請、現金領取3階段進行，預計兒童節前夕發放，4月中完成，搶先中央發放期程、全台最快速。

竹北市長鄭朝方表示已研擬3方式發放，第1階段「溫馨直送」，低收、中低收、66歲以上領有健保補助的長輩，免申請即匯款入帳。第2階段「E化申請」，可透過線上24小時申請，市公所也設置申請站，於上班期間協助不諳系統操作的市民完成線上申請，資料核對無誤即將款項匯入指定帳戶。第3階段「現金領取」，將設置發放站提供民眾領取現金。

民生紓困金發放竹北先發，市公所對此也擬定細緻的規畫，鄭朝方表示，採3階段發放方式導流，同時提供市民多元選擇，發放時間期程、地點等相關細節，連假後將統一發布。

「竹北發放6000元振興津貼是歡天喜地的事情，加上中央的6000元，更是喜上加喜。」鄭朝方表示，領取方式要讓民眾感受到安心方便，才能將這份美意完整呈現。