林家興表示，綠營將林明溱受訪影片，將音檔移花接木成「錄音檔」開記者會抹黑林明溱。（國民黨提供／楊靜茹南投傳真）

林家興揭發民進黨6大惡意抹黑，痛斥「綠不騙不會選」？（國民黨提供／楊靜茹南投傳真）

國民黨24日舉行「綠不騙不會選？破除謠言守護家園 還我南投乾淨選風」記者會，立委補選候選人林明溱、文傳會副主委林家興痛斥，民進黨選擇不願看清真相，移花接木錄音檔，隱匿資訊潑髒水，散布林明溱5年去大陸84次、竹山蓋垃圾場等假訊息，痛斥民進黨不抹黑就不會選舉。

林明溱指出，民進黨複製中二選區打擊顏寬恒的手法來對付他，他當8年縣長沒有什麼可以抹黑，綠營南投縣議員沈夙崢、民進黨發言人黃彩玲等人卻持續造謠，嚴重損害其名譽，因此他已正式向法院提告，控告沈夙崢等人意圖使人不當選，盼司法能遏止造謠。

林家興表示，民進黨指控林明溱「花費數千萬元公帑」出國，民進黨卻不敢講清楚相關數字，試圖用不實、不完整資訊抹黑造謠，他們開誠布公，公布相關數據向大眾報告，「林明溱外銷南投農產品，創下破億佳績，任內讓到南投觀光人數幾乎翻倍，遊客數由488萬成長到751萬」人次，簡直是南投的最佳推銷員。

林明溱說，他擔任縣長期間去大陸14次，主要是行銷南投縣，他首度去山東就幫南投縣茶農賣出3億元茶葉，洽談南投縣農特產品綠色通關，除了促銷農產品，還積極鼓勵對岸民眾來台旅遊，當時日月潭阿婆茶葉蛋日營業額3萬元，促進讓南投縣農業、民宿業、觀光業繁榮發展。

林家興強調，相信南投鄉親會選擇「務實經貿」、為南投鄉親交出好成績的林明溱，而非「務實台獨」、擋疫苗挺萊豬的賴清德與蔡培慧，來代表南投繼續拚繁榮好生活！

林家興針對民進黨6大惡意抹黑進行澄清：

1.移花接木的「錄音檔」：⺠進黨2月21日公布的所謂林明溱錄音，其實是2月17日公開的媒體聯訪，故意不放影片，刻意讓媒體以為這是私下錄音檔。

2.為何買得起房？冷飯熱炒：

民進黨散播關於買房的抹黑文宣要林明溱講明白，其實林明溱已經講過非常多次，是民進黨不懂數學，也不願看清真相，這些去年縣⻑選舉時已經攻擊過，一再冷飯熱炒，選⺠早已不買單。

⺠進黨隱匿不講：第1間房子是擔任公務員及教職的大兒子夫婦存錢20多年買的，當然也有房貸；另外小兒子的第2間房子，也有1500萬房貸，⺠進黨怎麼不敢提事實數據？

3.5000萬豪宅？隱匿資訊潑髒水：

購屋給小兒子共花2281萬，其中1500萬元是房貸。3樓半建物造價1333萬元，樓地板面積103坪多，平均1坪造價12.9萬元；土地80.99坪、共967萬元，平均1坪約11.9萬元。絕非⺠進黨所謂1坪4、50萬的豪宅，民進黨數學不好？是笨還是壞？

4.「5年去大陸84次」假訊息：

民進黨抨擊林明溱多次到大陸，其實林明溱因公親自出訪次數，5年僅14次，其中11次是到大陸、港澳。⺠進黨執政兩岸關係緊張，導致農產品出口卡關，林明溱擔任縣長8年期間展售49場次，努力幫南投縣農產品外銷，直接外銷5691萬元、農⺠團體外銷6192萬元，讓南投農產品外銷「破億」，還有更多產銷合約數字待整理後公佈，這樣的亮眼成績相信對得起南投鄉親。

而來南投的遊客人次也從2015年上任時的488萬人，成⻑到疫情前、2019年有751萬人。⺠進黨為選舉抹黑林明溱、抹煞縣府團隊貢獻？民進黨的「務實台獨」能幫南投外銷農產品嗎，對得起南投鄉親？

5.要在竹山蓋垃圾場純屬謠言：

地方從去年開始有耳語稱林明溱要在竹山蓋垃圾場，這純屬謠言，林明溱早已公開澄清，絕對守護竹山環境，除縣長許淑華努力協調，他若當立委，也會努力爭取其他縣市收運南投縣垃圾。

6.假⺠調真抹黑：

近期支持者反應，接到「假⺠調真抹黑」電話，只追問林明溱爭議事件，涉嫌假借民調之名進行抹黑，當民眾回應為何不詢問對手「蔡培慧挺萊豬、擋疫苗」等爭議時，訪員即語塞，支持者再度接獲該民調電話，立即開啟錄音，並提醒其他支持者注意，可見南投鄉親有智慧分辨。

民進黨副秘書長黃建嘉回應，民進黨都是基於林明溱說過的「心內話」來質疑他的豪宅疑雲；林明溱去大陸，表面上是推廣南投的物產，私下卻是遊長江登長城不亦樂乎，拿錢給大陸鄉親，證明林明溱根本將大陸人的利益放在南投人的利益之前。