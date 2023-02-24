32歲大陸男星陳學冬外型帥氣又有高挑身材，過去演出電影《小時代》走紅，上月除夕他發文向大家拜年，自此人間蒸發了一個月，今(24日)他在抖音報平安，自曝這段期間遇到嚴重車禍，腿上可見明顯縫線，還打了很多釘子進去，讓粉絲擔心他之後是否會不良於行，但他仍高EQ強調：「還好臉沒事」。

陳學冬2013年演出《小時代》系列電影闖出知名度，2016年與歐陽娜娜合作電視劇《是！尚先生》引發不少討論，當年他與導演郭敬明因電影《小時代》傳出走得近，2018年八卦媒體拍到陳學冬和一女約會連看3場電影，某天陳學冬工作結束後更直撲女方香閨，直到隔天才離開，但對此，陳學冬發文否認，稱一覺起來才發現「被死會」，「醒來第一件事，有點懵」。

外型看似溫柔的陳學冬，其實有非常曲折的家庭故事，可見他的固執性格，當年他上《奇葩說》透露，父母在他小的時候就離婚，17歲時父親通知要再婚，陳學冬不答應，連「脫離父子關係」這種話都說出口，仍未讓爸爸打退堂鼓，後來執意梅開二度結婚，被問為何不答應爸爸娶繼母？陳學冬說：「我覺得那個人有目的啊！然後那個人到現在還沒有工作」，並暗指未來願意養爸爸，但不會養繼母，甚至仍不願稱呼對方為「媽媽」或「繼母」。

出道將滿第10年的陳學冬，最近被大陸網友嘲笑是最衰的男明星，「半輩子恐白幹了」，演出《小時代》時柯震東出事，演《爵跡》范冰冰、吳亦凡接連捲入風波，好不容易等到《夏至未至》，女主角鄭爽也出大包，許多作品不是被延遲上映，就是被下架。今他曬影片報平安，透露出了一場車禍腿受傷，但現在安好，希望大家都要注意安全，見此，粉絲回應：「一定要好好休息，照顧好自己」、「冬哥，大家都以為你是去玩了」、「小冬好好養傷，早日康復」。