繼〈果然匯〉天母店之後，饗賓餐旅人氣川菜品牌「開飯川食堂」與時尚泰菜「饗泰多」，亦搶進天母大葉高島屋插旗並於2月24日開幕。慶祝開幕，開飯推出「酸菜牛尬刈包」、「黃金鑲蛋炒鮮筍」，饗泰多亦推出「泰烤無骨牛小排」、「泰烤無骨牛小排」等期間限定特色料理，並有各種內用、外帶外送好康優惠，回饋天母地區消費者。

「開飯」第27家分店天母店共112坪、144個座位，裝潢簡潔明亮，開幕優惠第一重送經菜色，3月31日前內用單筆消費滿1500元，送經典菜「催淚蛋」兌換券乙張。第二重打卡送功夫菜，3月3日前內用滿低消並於fb／ig公開打卡「開飯天母店」即送「鐵漢柔情」乙份，第三重五星送呷甜甜，3月17日前內用給 Google評論5星好評，送「熊貓哥黑白配生乳捲」乙份。

饗泰多天母店共114坪、156個座位，紅黃藍亮色系的泰國街頭巿集氛圍，歡樂自在。開幕期間推出歡樂三重送，第一重來就送，3月26日前內用就送「明星菜99元優惠券」。第二重評論送，3月1日至3月31日內用滿低消並於Google評論5星好評，送「摩摩喳喳」乙份。第三重打卡送，3月1日至3月15日內用滿低消並於fb／ig公開打卡即送「咔滋椒麻雞」乙份。

除內用優惠，饗賓饗帶走EATOGO平台更推出訂外帶外送餐點滿額送菜的專屬好康。3月1日至3月31日，只要上開飯饗帶走平台訂餐並完成取餐，消費滿1500輸入優惠碼「開飯在天母」，即贈送「麻婆燒豆腐」乙份，。此外，天母地區的好朋友們只要於3月1日至3月31日於饗泰多饗帶走平台訂外帶外送，每單消費滿1,500元即送超浮誇厚度達2公分，每一口都吃得到滿滿蝦仁與海鮮的「厚煎海鮮烘蛋」乙份。