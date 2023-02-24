為提供顧客跨境網路購物安全便利體驗，玉山運用電子支付功能並與跨境商家金流服務業者Razer Merchant Services合作，滿足台灣遊戲玩家和年輕族群對低交易成本、便利安全的付款需求。此外，透過電子支付身分認證確保交易安全，若需申請退款，跨境消費款項也能退回至玉山電子支付帳戶，讓顧客跨境消費更有保障。

玉山電子支付於Google Play新服務上線，即日起至2023年3月31日，於Google Play上選購數位產品或服務，選擇玉山電子支付提供之超商繳費或銀行轉帳付款後，於7-ELEVEN、全家、萊爾富等三大超商或以轉帳方式付款成功，首次完成任一筆不限金額交易，於活動結束後可獲得50元回饋金，更有機會再抽1萬元、5萬元等多項回饋金。此外，針對有較高付款額度需求之消費者，玉山電子支付還可設定支付額度升級，提供每月額度從3萬元提升至30萬元之服務，大幅提升消費者使用之便利性（回饋金與額度升級需於玉山Wallet App完成開通電子支付服務）。

玉山銀行為國內電子支付使用者人數、交易量領先的兼營機構，業務包含境內、境外的代理收付服務，並與PayPal、支付寶、Razer Fintech等國際大型業者合作，積極發展消費通路、完整服務範圍。玉山銀行將持續以顧客為核心，創新支付產品與服務，提供顧客更美好的支付生活體驗。