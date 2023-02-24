愛爾蘭經典男孩天團西城男孩（Westlife）26日將在高雄巨蛋獨家開唱，高市府聯合在地店家規畫「加食延暢」促進演唱會經濟行動將配合擴大參與，預計全市12家百貨及逾百餐酒館、酒吧及宵夜等店家都祭出多樣化吃喝玩樂優惠，提醒歌迷「票根不要丟」，趁228連假到高雄聽歌、消費享好康。

高市府推動「加食延暢」活動，並規畫「高雄夜chill處」方案，號召在地餐酒館、居酒屋及宵夜等店家提供飲品或餐點招待，經過經發局統計，上周首場新好男孩演唱會3天下來官網頁面瀏覽量突破10萬，另有餐酒店家受惠活動集客效應，持票根兌換優惠消費人次佔當日來客數逾半，最高近8成，擴大消費帶動業績成長。

此外「加食延暢」促進演唱會經濟行動推出後引起廣大迴響，經發局表示，全市12家百貨都主動參與優惠活動，多數櫃位只要憑活動期間任一場或當月的演唱票根，即可在不同店家使用各自的優惠方案。