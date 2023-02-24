大千醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，長輩或小孩吃東西時一定要細嚼慢嚥，才能避免食道阻塞造成的危險。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

83歲的陳姓老翁日前與家人到苗栗遊玩，吃完飯後感覺胸口疼痛，休息後雖有改善，但在要上車回家前突然昏倒在地，經急救回復血壓、心跳後，緊急送至醫院就醫檢查，赫然發現陳姓老翁食道塞滿了食物，花費1小時多的時間，才順利將食物全數取出復原，原來是因食道阻塞導致胸痛，及食物嗆到呼吸道造成休克和呼吸衰竭。

苗栗大千醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，食道是胃腸道中最常發生食物或異物阻塞的部位，多數的阻塞最後都可自行通過，僅少部分病人需要內視鏡介入處理。然而，如果阻塞的物體在食道中停留超過24小時，可能會發生壓力性壞死和穿孔的風險，需要特別留意。

洪吉來指出，食道阻塞大部分發生在老人及小孩身上，造成的原因多是咀嚼功能不佳或誤食異物。除此之外，食道狹窄或食道癌的病人，也會因食道變細而發生阻塞問題。當發生食物或異物阻塞食道時，最主要的症狀就是吞嚥困難，由於無法吞嚥唾液，所以口中會出現分泌過多的唾液；另外，像是胸骨後方有脹滿感、吞嚥痛、噁心、窒息、呼吸窘迫和衰竭等，也是常見的症狀。

洪吉來提醒，家中長輩或小孩吃東西時，要注意他們是否有細細嚼碎後再吞下、吃東西速度不要太快、避免吃太硬或不好消化的食物，如此才能避免發生食道阻塞造成的危險。