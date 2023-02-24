北京高端健身房疫後拚服務升級，會員看重館內的社交氛圍，讓健身鍛鍊與洽談生意，二者都可以兼顧。（藍孝威攝）

奧美氧艙總經理（中）林裕能。（藍孝威攝）

進入後疫情時代，大陸各行各業都使出渾身解術，想要彌補疫情3年導致的虧損。在北京走高端路線的健身房業者「奧美氧艙」，不僅在黃金地段開設分店、在店內裝設製氧設備、還有專業教練設計專屬健身課程。總經理林裕能表示，會員看重的是社交氛圍，讓健身鍛鍊與洽談生意，二者都可以兼顧。

新冠疫情3年來，越到後期，動輒的封控措施，讓許多商家被迫暫停營業，如果老闆的口袋不夠深，撐不下去只能倒閉。林裕能表示，旗下分店最多的停業將近190餘天，即使開門營業，由於健身房屬於密閉場所，必須控制進場人數以避免交差感染，當時對健身行業來說非常難熬。

春節後重啟營業，整體的經營狀態逐步復甦。林裕能表示，主要體現最明顯的是各分店會員的入場量，基本已經恢復到疫情前水準。再加上春節後本就是健身行業的旺季，市場回暖比預期要來得快。新入會的會員人數明顯的增加，和去年2月相比，增加40％左右。

特別的是，由於奧美氧艙走高端路線，林裕能表示，館內設置製氧與空氣淨化系統，讓會員置身於清新的空氣當中，此外，寬敞明亮的環境、設備齊全的健身器材、擁有專業證照的教練群，都是為了和坊間的健身房做出市場區隔，「我們會員更看重的是社交屬性，他希望跟他同樣喜愛運動的人，在健身房裡一起運動，甚至可以順便談生意。」

林裕能觀察，這場疫情也改變了健身消費模式。會員消費變得更加理智，令健身場館必須進行服務升級和精細化配置課程產品，才能滿足會員更多樣化的消費需求。例如以前會員都是購買高價的年卡或是昂貴的私人教練課程，隨著消費者花錢更謹慎，現在用戶更趨向於低客單價產品，選擇多頻次付費的消費模式。

林裕能表示，其實在疫情期間，去年又開了一家新店，跳脫原本的經營模式，採月繳的付費方式，會員如果不想使用，可以隨時解除合約。以前會員必須額外花錢買私教課，現在不管是月費會員或年費會員，都可以免費上私教課、一對一拳擊課或是團體課，讓會員可以得到C／P值更高的產品。

館內教練孫克臣觀察，前幾年會員可能只是來上課時蹦一蹦、跳一跳、出出汗，感覺就很滿足了，但是隨著健身時間累積，會員已把健身當成一種習慣，教練在設計課程時就需要更科學的原理、更好的音樂、更好的氣氛，才能吸引會員。例如他所在的分店位在北京CBD商務區，中午的高峰時間都是周邊的白領，利用午休時間進行一個小時的健身訓練。

雖然在疫情期間，線上教練課程非常火爆，大家跟著手機螢幕上的教練揮汗蹦跳，但是疫情結束後，一旦健身房開門，會員又重新上門。林裕能表示，實體健身房有齊全的設備、良好的健身體驗感，包括教練面對面的專業指導和安全保護，都是線上課程替代不了的。

對於今年的業務發展，林裕能表示非常有信心，第一季整體市場的回暖以及用戶對於健康的需求量逐步增加，從市場方面是很好的信號，說明疫情後大家更關注自身的健康狀況。其次，疫情後健身品牌迭代更新，要求著重打造品牌的影響力。他希望以更完善的設施、服務體驗、人員管理等能力，能夠贏得消費者認同。