職業生涯長達18年，曾拿下2枚世界大賽冠軍戒指的前洋基球星戴蒙（Johnny Damon），近日再度拎著棒子走上打擊區，原來是他代表業餘球隊Savannah Bananas參加一場表演賽，離開大聯盟賽場已經超過10年的戴蒙，重新留起自己在年輕時那頭飄逸長髮，更是以俏皮的動作，讓觀眾重溫他那看起來很卡的獨特打擊姿勢。

Johnny Damon makes his debut for the Bananas in Daytona Beach last night😎 pic.twitter.com/D8RDvTnB73 — Savannah Bananas (@TheSavBananas) February 23, 2023

這是一場搞笑成分居多的表演賽，戴蒙的隊伍Savannah Bananas如其名，隊員皆身穿全套黃色棒球裝，敵隊同樣穿著亮色系的粉紅套裝應戰，當戴蒙代打上陣時，獲得現場觀眾一陣歡呼，連主審都模仿起戴蒙扭腰擺臀的動作，最終戴蒙擊出三壘方向滾地球遭到刺殺，有趣的是，三壘手是以左手來進行傳球。

Savannah Bananas目前正進行全美巡迴演出，前紅襪球星比爾李（Bill Lee）及2007年國聯賽揚獎得主皮維（Jake Peavy）都曾受邀參賽，Savannah Bananas擁有超高人氣，根據《Front Office Sports》報導，光是只有一月份，Savannah Bananas就已經賣出超過50萬張的門票，票價僅有25美元。

戴蒙2度入選明星賽，18年職業生涯一共擊出2769支安打、253轟、1139分打點及408次盜壘成功，效力過皇家、運動家、紅襪、洋基、老虎、光芒及印地安人（守護者舊名），其中在紅襪及洋基都有奪冠紀錄，並長年擔任洋基鑽石打線中的開路先鋒。