血管的彈性是判斷血管年齡的關鍵，一旦硬化就回不去了，且動脈硬化會加速全身老化，也是引發各種疾病的原因。對此，台大生物產業學系老師洪泰雄表示，只要每天攝取茶類、魚類、海藻類、納豆、醋、香菇、蔬菜、蔥類等食物，就能有助於血管回春。

洪泰雄在臉書粉專發文指出，要想維護血管健康，飲食習慣極為關鍵，建議每天盡可能攝取以下8項食物：

▍茶：茶的種類有很多種，不過最好是喝綠茶、阿薩姆紅茶，因其豐富的兒茶素具有抗氧化，可以抑制活性氧的作用。此外，研究發現，兒茶素會增加造骨細胞，避免骨質疏鬆症的發生。

▍魚：沙丁魚、竹筴魚、青花魚、秋刀魚等魚背青色的魚，所含的DHA、EPA不飽和脂肪酸會促進血液順暢流通。

▍海藻類：海帶芽、昆布所含的碘能促進新陳代謝，其黏液成分會降低膽固醇。

▍納豆：納豆含納豆激酶，有助於溶解血栓。

▍醋：酸味的主要來源枸櫞酸（俗稱檸檬酸）會讓紅血球的細胞膜變柔軟，減輕對血管造成的負擔。

▍香菇：香菇所含的β-葡聚醣（Beta-Glucan）可以降低膽固醇及血糖。

▍蔬菜：要吃進5種顏色蔬菜，以攝取各種維生素、礦物質，其膳食纖維能延緩食物消化時間，降低血液中的壞膽固醇，也有助於增加大腸益生菌，減少便祕發生。

▍蒽類：長蔥、洋蔥、大蒜所含的氣味來源於「大蒜素」，具有血小板凝集抑制，預防血栓、抑制活性氧等作用，是很好的抗氧化食物。