中鋼公布去年營業收入4495.67億元，年減4.00%，營業毛利319.02億元，年減66.52%，營業利益182.65億元，年減77.09%，稅前淨利232.58億元，年減72.44%，本期淨利179.95億元，年減73.88%，歸屬於母公司業主淨利177.83億元，年減71.34%，基本每股盈餘1.15元，相對前年每股盈餘4.02元大幅下跌。

中鋼公布111年度盈餘分配案，建議111年度分配特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金1元，股利現金配發率為87%，提送112年股東常會承認。以周五收盤價31.4元計算，殖利率為3.18%。中鋼子公司中龍鋼鐵周四亦公告董事會決議111年度盈餘分配案，中龍董事會決議不發放111年度股利。中鋼112年股東常會將於6月16日(星期五)上午9時假高雄召開。

中鋼公司治理主管任命案，通過執行副總經理黃建智擔任公司治理主管，自112年2月24日起生效。