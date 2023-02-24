周五南韓KOSPI指數翻黑，收盤跌15.48點或0.63%，為2423.61點。成交量處於低迷的3.63億股，價值為6.86兆韓元(約52.6億美元)。

追蹤美國那指行情，韓股周五先是開高，但隨著科技股的下跌，大盤轉為負數區間。

近期資料仍顯示，通膨居高不下。美國個人消費支出(PCE)將在周五公布，此為聯準會重要的物價指標之一，市場在數據公布前持觀望態度。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，在南韓央行凍結利率以擴大與美國的利差，以及韓元停留在1300韓元水準之後，外國投資者可能會減少在首爾交易所的持股。

南韓央行在周四將基準利率維持在3.5%不變。

在首爾股市，大多數大型股票下跌。

三星電子跌1.13%，報6.13萬韓元。SK海力士跌1.83%，至9.1萬韓元。

三星SDI跌0.15%。

電池製造商樂金能源解決方案(LGES)升0.79%，樂金化學也升0.15%。

韓元下跌，收在1304.8韓元兌1美元。