北市一名證券公司女行員花花（化名）去年寄送電子蛋糕祝賀前男友小柏（化名）生日，並告知對方自己有新對象，沒想到小柏因此受到刺激，回訊痛批對方「吃相難看」，之後瘋狂地寄信到花花公司，指稱她出軌、劈腿男同事、與有婦之夫交往，隔日又傳真向她示愛，花花不堪其擾報警提告；法官依犯散布文字誹謗罪，判處小柏拘役50日，得易科罰金。

據判決書指出，小柏（化名）與花花（化名）原為男女朋友，2人去年4月間協議分手，於同年6月間因值小柏生日，花花基於往日情誼，利用通訊軟體寄送電子蛋糕並告知其現有正式交往對象，怎料小柏因此心生不滿，竟自同年6月下旬起，先是傳訊訊寄送「妳的吃相比XX還難看，有機會我會讓妳男朋友看看妳淫蕩的樣子」。

隔周又以電子郵件寄送「妳家、公司我知道！希望可以聊一下，不要這樣的冷淡」、「我不是很喜歡對空氣說話，我們趕緊把事情處理完，不要再有任何聯絡…不然我不確定我會做出什麼！」、「那為什麼傳訊息打給妳都不回…那我直接找妳男朋友談」。

之後更變本加厲，傳送電子郵件至花花任職的公司，其主旨為「女友出軌」，內容則為「你好，我是XX部門XX的男朋友，她目前背著我跟一位男同事出軌…我相信不會讓這樣的有悖道德的事件蔓延，希望貴公司審慎查之」、「所以貴公司默認這樣的情事發生…允許XX在公司劈腿男同事，並同時在外頭跟有婦之夫交往…」。

爆完黑料後隔日又傳真到花花公司示愛「XX：我知道妳不喜歡太高調，但我想利用這次七夕情人節…向妳說，我真的很愛妳。雖然經歷這麼多風風雨雨，我不會去計較那些…我會更加倍去愛妳、疼妳。永遠愛妳！」，花花不堪其擾，最終選擇報警提告。

小柏到案後否認犯行，辯稱自己只是想表達愛意，直至開庭後才坦承犯行，並當庭起立向花花道歉。

法官小柏僅因前女友與其分手後另有交往對象而心生不滿，竟無視花花意願反覆跟蹤騷擾、誹謗及恐嚇對方，造成其心理壓力，所為誠屬不該；法官依犯散布文字誹謗罪，判處小柏拘役50日，得易科罰金。