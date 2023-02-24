台灣房價高漲，不少人嘆買不起。一名網友分享，自己還是學生，前陣子靠著存款和爸媽贊助買了預售屋，最近即將交屋要開始繳貸款，他目前有3個方案可選擇，不知道該選哪一個才好，引起網友討論，不少人歪樓直呼，學生也可以買房，上班族們簡直活得很失敗，但也有網友說，現在學生的理財觀念都很好，不要小看他們。

一名網友近日在PTT上分享，他目前還是一位學生，前陣子用自己的存款加上家人的贊助，買了一間預售屋，最近即將交屋，必須要開始繳貸款，但由於他還沒有開始工作，因此必須要找家人當保人，但銀行都說，如果保人名下有房子的話，這樣就無法算是首購，貸款的利率會比較高。

該網友表示，他不知道應該先找個銀行貸款，用寬限期，然後之後開始工作，再找其他銀行利用首購利率貸款，還是要怎麼辦。此外，他也求助網友說，房貸是要找利率愈低的愈好嗎？目前他有3個選項，都是貸款30年，第一個可貸8成，利率1.935%；第二個可貸款8成5，利率是1.98%；最後一個則是能貸到9成，但是利率要2.02％。

貼文引起網友討論，不少人歪樓直呼，還是學生就可以買房，這屌打一票人欸，而且為什麼只是學生還能夠貸款到9成，好誇張。「學生就可以問到9成貸款，請問您地點在哪裡」、「現在的大學生都這麼有錢嗎？」另有網友則說，不要小看大學生了，現在很多學生的理財觀念都很好，很多人把學貸貸到最高，沒課的時候打工、跑外送，加上家人贊助可能畢業前就有頭期款了。