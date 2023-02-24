家住台中市南屯區的鄭姓男子日前駕自車前來通霄鎮白沙屯拱天宮，參加媽祖北港進香回鑾活動，當媽祖鑾轎16時許回廟安座後，鄭某欲返家時，卻遍尋不到自己車子，由於當時人潮眾多，鄭某於是先行返家休息，隔天回到通霄鎮，向通霄警分局埔口派出所報案車子遭竊，警方詳細詢問鄭某當天行程後，調閱路口監視器，成功在通霄鎮通灣里台1線南下車道尋獲車子，解決一場虛驚。

通霄分局埔口派出所副所長張坤泉表示，警方接獲鄭某報案後，隨與鄭某一同前往所稱車輛被竊停車處，沿台1線北上車道往後龍鎮方向搜尋一遍未獲後，再沿反方向搜尋回至派出所，都未尋獲該車，警方於是詳細詢問鄭某當日行程方向住置，循線調閱路口監視器及運用警用系統，終於查出鄭某座車最後蹤影，成功在通霄鎮通灣里18鄰台1線南下道路旁，尋獲鄭某座車，讓這起烏龍車輛失竊案畫上完美局點。

通霄分局呼籲，民眾在停車時，應特別留意停車地點，建議找一個醒目的標的物為基準並用手機照相，將周遭建築物的明顯特徵拍照留存，避免事後苦尋不著車輛，且停放車輛時務必要拔取鑰匙並上鎖，注意車輛的防盜保管，盡可能停放在燈光明亮及有監視器處所，避免車輛遭誤騎或遭竊損失。