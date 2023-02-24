不當黨產處理委員會24日就「台中市西屯區大墩段476地號土地及5511建號建物（現中國國民黨台中市黨部）是否為不當取得財產案舉行聽證會。國民黨行管會主委邱大展在會上勃然大怒，痛批黨產會調查報告牛頭不對馬嘴，感嘆欲加之罪何患無詞，聽證說明才經過20分鐘，他便調頭走人，不願繼續聽取報告。

今日聽證會爭點分為兩點，首先是台中市西屯區大墩段476地號土地及5511建號建物，是否為國民黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則方式所得之不當取得財產，第二為否應命移轉為台中市政府所有。會上除了邱大展親自出席，其他相關當事人民眾服務社與台中市府都未派人出席。

黨產會調查報告指出，1985年台中市府編列一筆3500萬元「搬遷補助費」給民眾服務社，讓國民黨能向市府購入「機關用地」興建台中市黨部，此不動產後於2009年登記給國民黨，有不當取得財產的情形。

邱大展指出，此事牽涉土地重劃，並非按照一般財產處理，而是根據平均地權條例所設立的基金，且是特種基金，也不受到市府財產規定限制。

至於補助搬遷費用，邱大展強調，這是台中市議會公開質詢的決議，經過審計單位認定的「給付行政」，並非違法的補助款。