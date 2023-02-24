2023年世界棒球經典賽（WBC）下月開打，「紅色閃電」古巴隊在24日下午兩點抵達桃園機場，成為本屆經典賽第一隻抵台的外隊。

今日抵台名單當中有包括古巴隊陣中效力日職的選手，中日龍終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）、投手羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）、阿瓦瑞茲（Frank Abel Alvarez）、日本火腿內野手馬丁尼茲（Ariel Martínez）以及軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）。

這次古巴隊30人名單中有14名投手、2名捕手、8名內野手、6名外野手，包含5名現役大聯盟選手，這也是古巴隊史首度有現役大聯盟球員參加，這5人將在3月3日抵達台灣與古巴隊會合。

抵台後的古巴隊將於25號到新莊棒球場進行訓練，接著就會在26日起進行3天的自辦熱身賽，前2戰對上富邦悍將，最後與味全龍交手。

完成3場自辦熱身賽後，古巴隊將進駐到經典賽大會安排的飯店，並於3月4日參與官方安排練球行程，5、6日將進行官辦熱身賽。古巴隊將在8日正式賽事中，首戰將對上荷蘭、9日對戰義大利、10日對戰巴拿馬、12日對戰中華隊。