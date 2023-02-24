在這長達近3個小時會議中，植田認為日本央行目前應繼續實施現有刺激政策。同時，若日本物價未來明顯下降時，才需考慮恢復正常施政措施。薪資雖然已見成長，日本要看見穩定且可持續性的通膨仍需一些時間，央行承諾的2%目標值不需改變。

植田在眾議院的此番發言，其實並沒有意外，就是承襲現任黑田行長的超寬鬆政策沒變，同時，等4月上任後，基本上也不會出現外傳的現行政策大轉彎。同時，植田也閉口不談日本公債殖利率未來曲線控制的架構是如何。

因此，就在植田24日發表正式談話之後，日圓匯價幾乎沒變動，公債期貨小幅上揚，金融類股則走低。這表示，植田披掛上任後，一開始並不會看到有別於現在的立即性改變。

投資業者Saxo Capital Markets認為，植田中性言論與市場預期會鷹派走向背道而馳，在經過此次波動之後，全球殖利率上升之下，日圓或將再度踏上走貶之路。