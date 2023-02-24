財政部表示，因應俄烏戰爭情勢，為確保國內物資充裕，穩定物價，業依貨物稅條例第7條與第10條及關稅法第71條規定，報奉行政院核定，自112年4月1日起至同年6月30日止，繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥3項貨物稅應徵稅額，汽油由每公升徵收新台幣6.83元調降至4.83元，降幅29.3%，柴油由每公升徵收3.99元調降至2.49元，降幅37.6%，卜特蘭一型水泥由每公噸320元調降至160元，降幅50%；並繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率，牛肉由每公斤10元調降為5元、烘焙用奶粉由10%調降至5%、奶油由5%調降至2.5%、無水奶油由8%調降至4%，降幅均為50%，另小麥由6.5%調降至免稅，降幅100%。

財政部提醒，配合本次降稅措施之實施期間，國產汽油、柴油及水泥之適用期間，依貨物稅條例第2條規定，以出廠日為準；其他進口貨物適用期間之認定，依關稅法施行細則第2條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，又依同細則第6條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物係以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單之日；空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單之日為適用之準據。

進口「黃小玉」免營業稅也延至6月底，財政部表示，為穩定物價，依據加值型及非加值型營業稅法第9條之1規定，會同經濟部及行政院農業委員會函報行政院核定公告自本年4月1日起至6月30日止，延續調減進口黃豆、小麥、玉米3項貨物應徵之營業稅100%。

財政部說明，行政院前核定公告自去(111)年2月7日起至本年3月31日止免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。去年下半年起，國際黃豆、小麥、玉米等進口價格自高檔逐步回跌，惟相關進口物資價格仍相對偏高，加以俄烏戰爭僵持、大陸經濟復甦可能造成通膨再現等物價波動變數，進口原物料價格仍有上漲風險，為持續紓緩大宗物資價格偏高壓力，減輕國內廠商營運成本負擔，確保民生經濟穩定，鄭副院長聽取相關部會評估意見後，於本年2月16日行政院穩定物價小組會議指示延長降稅措施3個月，行政院爰依法於前(22)日核定公告自112年4月1日起至6月30日止，延續免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。

財政部呼籲營業人及進口業者響應政府政策，將上開降稅利益如實反映降低相關商品售價，以切合政府穩定物價美意。