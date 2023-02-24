全球5G產業蓬勃發展，尤其獨特的網路切片(Network Slicing)技術，為5G網路建構了一套高效傳輸架構，同時也因著不同網路傳輸特性，有著不同的設備支援需求。像是面對數量龐大的終端物聯設備與AI邊緣演算需求，便需要在儲存裝置上提供更高的讀寫次數，以因應高算力需求。為此，宜鼎透過新一代iSLC技術突破工業級儲存裝置極限，提供最高100K P/E cycles抹寫次數，大幅提升裝置效能，並較傳統3D TLC快閃記憶體提升33倍使用壽命，鎖定5G網通及智慧城市AI視覺辨識兩大市場缺口。

其中以AIoT智慧城市為例，不論是AI視覺辨識、自動車牌辨識(ANPR)技術所發展出的智能電子收費、科技執法、智能交通監控應用；亦或是5G網通設備所面臨的24/7(一天24小時，一星期7天)全天候高速演算，都能透過宜鼎iSLC系列滿足其高門檻要求。更能透過自家韌體技術iData Guard和iPower Guard的加持下，進一步優化產品穩定性與使用體驗，即使在不穩定的環境進行資料傳輸作業，仍能給予全方位資料保護。

宜鼎工控Flash事業處總經理吳錫熙表示，宜鼎完整的工業級儲存解決方案，能有效因應5G網路切片技術所帶來的應用場域專精特性。除了數量龐大的邊緣裝置，可透過專利iSLC技術獲得更長的使用壽命；針對高頻寬、高資料傳輸的伺服器場域，宜鼎亦打造高DWPD(每日全碟寫入次數)的Edge Server邊緣伺服器系列，幫助客戶在多元的應用情境下，都能找到最適合的工業級解決方案。

宜鼎iSLC系列支援SATA及PCIe介面並提供多樣化產品規格尺寸，以及標準或工業級寬溫選擇。目前SATA SSD 3IE7、PCIe 4IG2-P系列新品已正式量產販售，PCIe 3IE6和PCIe 4IE3系列也將於2023年第二季陸續上市，為客戶帶來最完整的高品質解決方案。