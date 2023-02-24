清華大學與陽明交大體育交流盛事「梅竹賽」24日正式登場，連3天舉行一系列正式賽及表演賽，由陽明交大校長林奇宏、清大校長高為元敲鑼揭開序幕，新竹市長高虹安也到場加油，選手們在賽場上相互較勁，觀眾和兩校火力班也在場邊熱血應援。

陽明交大校長林奇宏說，當初舉辦梅竹賽是希望兩校彼此競爭，帶來更多活力，梅竹賽也成兩校師生最寶貴的印記。他也提到，比賽最重要的是過程，學生從過程中學習勝利與失敗，從競爭中建立友誼，都將成為人生中寶貴的經驗和回憶。

清華大學與陽明交大體育交流盛事「梅竹賽」24日正式登場，兩校學子進場十分熱鬧，氣氛嗨翻。（陽明交大提供／王惠慧新竹傳真）

「運動就像人生，個人的追求有淚水、有汗水、有價值，」清大校長高為元說，就像奧林匹克運動員宣誓裡提到「努力的喜悅、良好榜樣、責任和尊重」，全文裡沒提到輸贏二字，無論結果如何，真正的運動員都可以抬頭挺胸地走下場，也是真正的清華人。

癸卯梅竹為第55屆梅竹賽，依循梅竹法規輪到陽明交大主辦、清大協辦，今年正式賽項目共有桌球、羽球、橋藝、象棋、網球、棒球、女籃、男籃、男排、女排10項，而本屆不記入積分之表演賽為足球、撞球、女桌、劍道、圍棋、女網、射箭、壘球，全數賽事結束後由總錦標積分最高的學校，奪得該年度梅竹賽總錦標。

新竹市長高虹安也親自到場為兩校加油，她說梅竹賽深富傳統的教育魅力與運動涵養，是竹市非常具指標性的賽事，也展現年輕人許多的創意，她更打趣說，「期待明年可以跟兩位校長，來一場開幕競賽！」

由兩校學生組成的「梅竹籌備委員會」也承襲去年經驗，盼帶給觀眾更優質的梅竹氛圍，規畫多種宣傳企劃吸引學生關注賽事、為自家選手們加油，獲得校方、企業及球團力挺。

籌備委員會總召卓郁絜說，這次梅竹賽在宣傳上卯足全力，希望能喚起兩校同學對梅竹的熱情，也希望透過校外宣傳，讓新竹居民都能感受到熱情的梅竹氣氛及學生活力，並來到現場為自己支持的選手加油。