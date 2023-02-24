1200交通月票再掀波瀾！行政院會昨拍板定案1200交通月票方案，沒想到又造成藍綠交鋒，民進黨批評國民黨基北北桃4名首長「收割」，對此，國民黨新北市議員戴湘儀發出新聞稿反擊，替市長侯友宜抱屈，更稱侯才是「被收割的人」。

戴湘儀指出，去年九合一選舉前，民進黨北北基桃市長候選人大動作開記者會，端出北北基桃月票方案，但桃園市長張善政和基隆市長謝國樑早就提出爭取台鐵納入月票，而且侯友宜早在2020年就已經提出月票納入機捷的方案，但當時的意見並未被時任桃園市長鄭文燦採納，所以要說收割，民進黨才是在收割侯友宜。

戴湘儀強調，如果當時就同意並支持，對民眾的福祉來說只有益處，只可惜民進黨對於侯友誼的建議選擇無視，只有說不的反對聲。而北北基桃首長積極在第一次院會時就提出，並在與行政院共同努力之下拍板定案，原本是中央與地方共同的美意，如今卻被扭曲成「割稻尾」的行為，爭功諉過的心態，只會令人民不齒。

戴湘儀認為，1200月票對於北台灣共同生活圈，能減輕市民的通勤運輸的壓力與負擔，但希望別再聚焦在「誰先提」、「誰最有功勞」，讓月票政策如何永續才是重點，因為民眾在意的不是搶功、不是政治盤算，更不是政治鬥爭，而是以民為本的做事態度，以及為市民謀福利的立場。